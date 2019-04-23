Трамп висловив співчуття через вибухи на Шрі-Ланці

Президент США Дональд Трамп в ході телефонних переговорів з прем'єр-міністром Шрі-Ланки висловив співчуття у зв'язку з вибухами на Шрі-Ланці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа у Twitter.

Так, Трамп заявив, що Сполучені Штати підтримують країну в боротьбі з тероризмом.

"Сьогодні вранці поговорив з прем'єр-міністром Шрі-Ланки Ранилом Викремесингхе, щоб повідомити йому, що Сполучені Штати підтримують його і його країну в боротьбі з тероризмом. Також висловив співчуття від імені себе і народу Сполучених Штатів!", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція острова, після серії вибухів на Шрі-Ланці, виявила 87 детонаторів на автобусній зупинці Bastian Mawatha, розташованої в районі Петті в околицях столиці Коломбо.

21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Kingsbury Hotel в Коломбо.

За останніми даними, в результаті пригоди загинуло 290 осіб, ще не менше 500 отримали поранення.

Зазначимо, що 22 квітня на Шрі-Ланці стався ще один вибух біля церкви в Коломбо. Вибух стався під час роботи саперів, які намагалися знешкодити пристрій у фургоні, припаркованому поруч з церквою.