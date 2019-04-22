На Шри-Ланке вводят чрезвычайное положение

Фото: взрыв в Шри-Ланке (twitter.com/Da_Vince2)

В стране также правительство объявило завтрашний день национальным днем ​​траура

Президент Майтрипала Сирисена после серии взрывов на Шри-Ланке принял решение ввести в стране чрезвычайное положение. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Режим чрезвычайного положения будет введен в ночь на вторник. Полиция и специальные службы Шри-Ланки получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности государства и народа.

Кроме того, президент поручил силовым ведомствам как можно скорее обнаружить лиц, причастных к серии взрывов, и усилить меры безопасности в местах расположения христианских церквей.

Кроме того, в стране также правительство объявило завтрашний день национальным днем ​​траура.

Напомним, 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel в Коломбо.

По последним данным, в результате происшествия погибли 290 человек, еще не менее 500 получили ранения.

Отметим, что 22 апреля на Шри-Ланке произошел еще один взрыв возле церкви в Коломбо. Взрыв произошел во время работы саперов, которые пытались обезвредить устройства в фургоне, припаркованном рядом с церковью.

РБК-Украина сообщало, что украинцев среди пострадавших и погибших нет. При этом среди жертв граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш.

Полиция страны сообщает, что задержаны 24 подозреваемых в терактах на Шри-Ланке. Сотрудникам полиции также удалось взять под стражу водителя, который, предположительно, перевозил нападавших в своем фургоне.