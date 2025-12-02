ua en ru
Трамп ввечері виступить із заявою перед пресою у Білому домі

Вівторок 02 грудня 2025 10:38
Трамп ввечері виступить із заявою перед пресою у Білому домі Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сьогодні ввечері, о 21:00 за київським часом, виступить зі зверненням перед пресою у Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад глави Білого дому.

Зазначається, що Трамп виступить перед пулом журналістів о 14:00 за місцевим часом у кабінеті Рузвельта.

Варто зазначити, що перед його промовою президент США проведе засідання американського уряду.

Не виключено, що промова Дональда Трампа стосуватиметься ходу мирних переговорів щодо завершення війни в Україні та результатів обговорення мирного плану, запропонованого Сполученими Штатами.

Що передувало

Нагадаємо, після того, як стало відомо про мирний план США з 28 пунктів, українська делегація вже кілька разів зустрічалась з американськими колегами.

Так, 29 листопада українська делегація вирушила до США для подальшого обговорення мирного плану. Переговори стартували наступного дня, 30 листопада.

Відомо, що США хочуть вирішити з Україною суперечки щодо двох ключових пунктів мирного плану – йдеться насамперед про питання територій та гарантії безпеки.

Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторонам вдалося досягти прогресу, додавши, що переговори мають складний характер.

Секретар РНБО Рустем Умеров, який очолює українську делегацію, поінформував про результати главу держави Володимира Зеленського. Він зазначив, що в просуванні гідного миру є значний прогрес, а також сказав, що позиції України і США зблизилися.

Тим часом у ЗМІ пишуть, що вчора, 1 грудня, спецпредставник Трампа Стів Віткофф відправився до Москви, щоб продовжити переговори, але вже з російською стороною.

