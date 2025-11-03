Трамп вважає, що дні Мадуро як президента Венесуели вичерпані

Відповідаючи на питання журналістки, чи дні Мадуро на посаді президента вичерпані, Трамп зазначив:

"Я б сказав, що так. Я думаю, що так, так".

Також у студії прозвучало питання, чи збираються США завдавати ударів по Венесуелі, зважаючи на те, що USS Gerald Ford - найбільший авіаносець у світі - прямує до Карибського басейну.

"Сумніваюся. Не думаю. Але вони дуже погано з нами поводяться, не лише щодо наркотиків - вони закинули в нашу країну сотні тисяч людей, яких ми не хотіли бачити", - наголосив Трамп.

Трамп проти Мадуро

Варто нагадати, що у 2020 році, під час першого терміну Трампа, міністерство юстиції США висунуло Мадуро обвинувачення у наркоторгівлі. Адміністрація Трампа звинувачувала його у співпраці з картелями, які відправляють кокаїн, фентаніл та членів банд до Америки.