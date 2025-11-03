RU

Трамп считает, что дни Мадуро как президента Венесуэлы сочтены

Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявил, что дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены, но выразил сомнения, что США нанесут удары по Венесуэле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Отвечая на вопрос журналистки, сочтены ли дни Мадуро на посту президента, Трамп отметил:

"Я бы сказал, что да. Я думаю, что да, да".

Также в студии прозвучал вопрос, собираются ли США наносить удары по Венесуэле, учитывая то, что USS Gerald Ford - самый большой авианосец в мире - направляется к Карибскому бассейну.

"Сомневаюсь. Не думаю. Но они очень плохо с нами обращаются, не только в отношении наркотиков - они забросили в нашу страну сотни тысяч людей, которых мы не хотели видеть", - подчеркнул Трамп.

Трамп против Мадуро

Стоит напомнить, что в 2020 году, во время первого срока Трампа, министерство юстиции США выдвинуло Мадуро обвинения в наркоторговле. Администрация Трампа обвиняла его в сотрудничестве с картелями, которые отправляют кокаин, фентанил и членов банд в Америку.

 

Обострение между США и Венесуэлой

Как ранее писало РБК-Украина, американские военные начали укрепление, ремонт и расширение авиабазы Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико, которая была закрыта примерно 20 лет назад. Это может быть доказательством подготовки удара по Венесуэле.

Рузвельт-Роудс была одной из крупнейших баз ВМС США в мире. Она занимает стратегически важное место и позволяет контролировать почти весь бассейн Карибского моря.

Модернизация рулевых дорожек может свидетельствовать о том, что заброшенная когда-то база готовится принимать большое количество истребителей и грузовых самолетов, которые будут очень интенсивно совершать полеты.

Аналогичные работы ведутся в Сент-Круа на Виргинских островах, где строят военные объекты в аэропорту имени Генри Э. Рольсена.

В августе президент США Дональд Трамп подписал тайную директиву, позволяющую реализовывать непосредственные военные операции против латиноамериканских наркокартелей, которые были признаны иностранными террористическими организациями.

В США объявили вознаграждение за арест Мадуро и повысили ставку вознаграждения до 50 млн долларов.

Сейчас в южной части Карибского моря находится ряд американских кораблей и около 4500 военнослужащих.

