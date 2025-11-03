Трамп считает, что дни Мадуро как президента Венесуэлы сочтены

Президент США Дональд Трамп заявил, что дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены, но выразил сомнения, что США нанесут удары по Венесуэле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Отвечая на вопрос журналистки, сочтены ли дни Мадуро на посту президента, Трамп отметил:

"Я бы сказал, что да. Я думаю, что да, да".

Также в студии прозвучал вопрос, собираются ли США наносить удары по Венесуэле, учитывая то, что USS Gerald Ford - самый большой авианосец в мире - направляется к Карибскому бассейну.

"Сомневаюсь. Не думаю. Но они очень плохо с нами обращаются, не только в отношении наркотиков - они забросили в нашу страну сотни тысяч людей, которых мы не хотели видеть", - подчеркнул Трамп.

Трамп против Мадуро

Стоит напомнить, что в 2020 году, во время первого срока Трампа, министерство юстиции США выдвинуло Мадуро обвинения в наркоторговле. Администрация Трампа обвиняла его в сотрудничестве с картелями, которые отправляют кокаин, фентанил и членов банд в Америку.