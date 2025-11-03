Трамп считает, что дни Мадуро как президента Венесуэлы сочтены
Президент США Дональд Трамп заявил, что дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены, но выразил сомнения, что США нанесут удары по Венесуэле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Отвечая на вопрос журналистки, сочтены ли дни Мадуро на посту президента, Трамп отметил:
"Я бы сказал, что да. Я думаю, что да, да".
Также в студии прозвучал вопрос, собираются ли США наносить удары по Венесуэле, учитывая то, что USS Gerald Ford - самый большой авианосец в мире - направляется к Карибскому бассейну.
"Сомневаюсь. Не думаю. Но они очень плохо с нами обращаются, не только в отношении наркотиков - они забросили в нашу страну сотни тысяч людей, которых мы не хотели видеть", - подчеркнул Трамп.
Трамп против Мадуро
Стоит напомнить, что в 2020 году, во время первого срока Трампа, министерство юстиции США выдвинуло Мадуро обвинения в наркоторговле. Администрация Трампа обвиняла его в сотрудничестве с картелями, которые отправляют кокаин, фентанил и членов банд в Америку.
Обострение между США и Венесуэлой
Как ранее писало РБК-Украина, американские военные начали укрепление, ремонт и расширение авиабазы Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико, которая была закрыта примерно 20 лет назад. Это может быть доказательством подготовки удара по Венесуэле.
Рузвельт-Роудс была одной из крупнейших баз ВМС США в мире. Она занимает стратегически важное место и позволяет контролировать почти весь бассейн Карибского моря.
Модернизация рулевых дорожек может свидетельствовать о том, что заброшенная когда-то база готовится принимать большое количество истребителей и грузовых самолетов, которые будут очень интенсивно совершать полеты.
Аналогичные работы ведутся в Сент-Круа на Виргинских островах, где строят военные объекты в аэропорту имени Генри Э. Рольсена.
В августе президент США Дональд Трамп подписал тайную директиву, позволяющую реализовывать непосредственные военные операции против латиноамериканских наркокартелей, которые были признаны иностранными террористическими организациями.
В США объявили вознаграждение за арест Мадуро и повысили ставку вознаграждения до 50 млн долларов.
Сейчас в южной части Карибского моря находится ряд американских кораблей и около 4500 военнослужащих.