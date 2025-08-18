Трамп вважає, що через тиждень-два будуть відомі перспективи закінчення війни

Зустріч у Білому домі

Нагадаємо, що сьогодні, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський прибув до США. У Білому домі він разом з президентом США Дональдом Трампом поспілкувався з журналістами.

Потім Зеленський та Трамп провели закриту зустріч за участі делегацій. Пізніше відбулася відкрита зустріч президентів з європейськими лідерами та представниками медіа, а опісля вони пішли на закриті перемовини.

Більше про події у Білому домі та зустрічі лідерів - у матеріалі РБК-Україна.