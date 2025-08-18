Трамп считает, что через неделю-две будут известны перспективы окончания войны

Встреча в Белом доме

Напомним, что сегодня, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. В Белом доме он вместе с президентом США Дональдом Трампом пообщался с журналистами.

Затем Зеленский и Трамп провели закрытую встречу с участием делегаций. Позже состоялась открытая встреча президентов с европейскими лидерами и представителями СМИ, а после они пошли на закрытые переговоры.

Больше о событиях в Белом доме и встрече лидеров - в материале РБК-Украина.