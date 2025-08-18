RU

Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Трамп считает, что через неделю-две будут известны перспективы окончания войны

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Перспективы окончания войны РФ против Украины определятся в ближайшее время. Вероятно, это произойдет в течение одной-двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время общения с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

"Мы увидим, через определенный период времени, не так много, неделю или две - и мы будем знать, мы решим это, или эта ужасная война будет продолжаться", - сказал Трамп.


Также президент США в начале встречи с Зеленским и лидерами Европы заявил, что оптимистично настроен на мирное соглашение по Украине.

 

 

Встреча в Белом доме

Напомним, что сегодня, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. В Белом доме он вместе с президентом США Дональдом Трампом пообщался с журналистами.

Затем Зеленский и Трамп провели закрытую встречу с участием делегаций. Позже состоялась открытая встреча президентов с европейскими лидерами и представителями СМИ, а после они пошли на закрытые переговоры.

Больше о событиях в Белом доме и встрече лидеров - в материале РБК-Украина.

