Трамп вважає "обмін територіями" необхідною частиною угоди між Україною та РФ, - Axios

Україна проти "обміну територіями"

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на Алясці в п'ятницю, 15 серпня. Під час саміту Путін може висунути Трампу ультиматум - визнати окуповані території України російськими в обмін на виведення військ агресора з інших районів та областей.

В Україні вже заявили, що віддавати росіянам будь-яку територію та визнавати її юридично російською не планують. Ці питання навіть не обговорюються.

Водночас у Росії сьогодні повторили свій ультиматум. Йдеться про мрії росіян щодо виведення українських військ з території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Також Росія вимагає від України відмовитися від вступу до НАТО і скасування всіх західних санкцій.

Сьогодні, 13 серпня, під час розмови Зеленського з Трампом та європейськими лідерами було узгоджено п'ять спільних принципів щодо завершення війни Росії проти України. Один з них - жодних територіальних поступок не буде без дієвих гарантій безпеки для України.