Трамп считает "обмен территориями" необходимой частью соглашения между Украиной и РФ, - Axios

Украина против "обмена территориями"

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на Аляске в пятницу, 15 августа. Во время саммита Путин может выдвинуть Трампу ультиматум - признать оккупированные территории Украины российскими в обмен на вывод войск агрессора из других районов и областей.

В Украине уже заявили, что отдавать россиянам любую территорию и признавать ее юридически российской не планируют. Эти вопросы даже не обсуждаются.

В то же время в России сегодня повторили свой ультиматум. Речь идет о мечтах россиян о выводе украинских войск с территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Также Россия требует от Украины отказаться от вступления в НАТО и отмены всех западных санкций.

Сегодня, 13 августа, во время разговора Зеленского с Трампом и европейскими лидерами было согласовано пять общих принципов по завершению войны России против Украины. Один из них - никаких территориальных уступок не будет без действенных гарантий безопасности для Украины.