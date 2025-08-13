ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна та союзники узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни, - Зеленський

Середа 13 серпня 2025 17:57
UA EN RU
Україна та союзники узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами було узгоджено п'ять спільних принципів щодо завершення війни Росії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

"Перед цією координаційною розмовою ми узгодили спільні п'ять принципів. Саме це формат перемовин. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тристоронній формат розмов", - сказав Зеленський.

За його словами, спочатку має бути припинення вогню та дійсно надійні гарантії безпеки.

"Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України", - додав президент.

Він зазначив, що мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію.

"Санкції повинні бути й повинні бути посилені, якщо Росія не погодить на припинення вогню в Алясці. Це ефективні принципи, важливо, щоб вони спрацювали", - наголосив Зеленський.

Розмова Зеленського, Трампа та європейських лідерів

Нагадаємо, перед зустріччю президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпні без участі президента України Володимира Зеленського в Європі висловили стурбованість, що там вирішиться доля України та європейської безпеки.

Тому європейські лідери разом із Зеленським сьогодні, 13 серпня, провели відеоконференцію з президентом США.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп розповів, що хоче домовитися з Путіним про припинення вогню в Україні.

Зеленський також розкрив деталі розмови з Трампом і європейськими лідерами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Євросоюз Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні
Новини
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія