Трамп вважає "обмін територіями" необхідною частиною угоди між Україною та РФ, - Axios

Президент США Дональд Трамп вважає, що "обмін територіями" є необхідною частиною майбутньої мирної угоди між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

"Трамп сказав, що саме Володимир (Зеленський - ред.) і Володимир (Путін - ред.) мають обговорювати території один з одним, а не він", - повідомив співрозмовник.

За інформацією джерел видання, сьогодні Трамп у розмові із Зеленським та європейськими лідерами сказав, що він не може приймати жодних рішень щодо території. При цьому він вважає, що "обмін землями" буде необхідною частиною мирної угоди.

Україна проти "обміну територіями"

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на Алясці в п'ятницю, 15 серпня. Під час саміту Путін може висунути Трампу ультиматум - визнати окуповані території України російськими в обмін на виведення військ агресора з інших районів та областей.

В Україні вже заявили, що віддавати росіянам будь-яку територію та визнавати її юридично російською не планують. Ці питання навіть не обговорюються.

Водночас у Росії сьогодні повторили свій ультиматум. Йдеться про мрії росіян щодо виведення українських військ з території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Також Росія вимагає від України відмовитися від вступу до НАТО і скасування всіх західних санкцій.

Сьогодні, 13 серпня, під час розмови Зеленського з Трампом та європейськими лідерами було узгоджено п'ять спільних принципів щодо завершення війни Росії проти України. Один з них - жодних територіальних поступок не буде без дієвих гарантій безпеки для України.