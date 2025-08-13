Трамп считает "обмен территориями" необходимой частью соглашения между Украиной и РФ, - Axios

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

"Трамп сказал, что именно Владимир (Зеленский - ред.) и Владимир (Путин - ред.) должны обсуждать территории друг с другом, а не он", - сообщил собеседник.

По информации источников издания, сегодня Трамп в разговоре с Зеленским и европейскими лидерами сказал, что он не может принимать никаких решений по территории. При этом он считает, что "обмен землями" будет необходимой частью мирного соглашения.

Украина против "обмена территориями"

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на Аляске в пятницу, 15 августа. Во время саммита Путин может выдвинуть Трампу ультиматум - признать оккупированные территории Украины российскими в обмен на вывод войск агрессора из других районов и областей.

В Украине уже заявили, что отдавать россиянам любую территорию и признавать ее юридически российской не планируют. Эти вопросы даже не обсуждаются.

В то же время в России сегодня повторили свой ультиматум. Речь идет о мечтах россиян о выводе украинских войск с территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Также Россия требует от Украины отказаться от вступления в НАТО и отмены всех западных санкций.

Сегодня, 13 августа, во время разговора Зеленского с Трампом и европейскими лидерами было согласовано пять общих принципов по завершению войны России против Украины. Один из них - никаких территориальных уступок не будет без действенных гарантий безопасности для Украины.