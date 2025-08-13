Трамп считает "обмен территориями" необходимой частью соглашения между Украиной и РФ, - Axios
Президент США Дональд Трамп считает, что "обмен территориями" является необходимой частью будущего мирного соглашения между Украиной и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По информации источников издания, сегодня Трамп в разговоре с Зеленским и европейскими лидерами сказал, что он не может принимать никаких решений по территории. При этом он считает, что "обмен землями" будет необходимой частью мирного соглашения.
"Трамп сказал, что именно Владимир (Зеленский - ред.) и Владимир (Путин - ред.) должны обсуждать территории друг с другом, а не он", - сообщил собеседник.
Украина против "обмена территориями"
Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на Аляске в пятницу, 15 августа. Во время саммита Путин может выдвинуть Трампу ультиматум - признать оккупированные территории Украины российскими в обмен на вывод войск агрессора из других районов и областей.
В Украине уже заявили, что отдавать россиянам любую территорию и признавать ее юридически российской не планируют. Эти вопросы даже не обсуждаются.
В то же время в России сегодня повторили свой ультиматум. Речь идет о мечтах россиян о выводе украинских войск с территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Также Россия требует от Украины отказаться от вступления в НАТО и отмены всех западных санкций.
Сегодня, 13 августа, во время разговора Зеленского с Трампом и европейскими лидерами было согласовано пять общих принципов по завершению войны России против Украины. Один из них - никаких территориальных уступок не будет без действенных гарантий безопасности для Украины.