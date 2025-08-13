ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп считает "обмен территориями" необходимой частью соглашения между Украиной и РФ, - Axios

Среда 13 августа 2025 18:51
UA EN RU
Трамп считает "обмен территориями" необходимой частью соглашения между Украиной и РФ, - Axios Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп считает, что "обмен территориями" является необходимой частью будущего мирного соглашения между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По информации источников издания, сегодня Трамп в разговоре с Зеленским и европейскими лидерами сказал, что он не может принимать никаких решений по территории. При этом он считает, что "обмен землями" будет необходимой частью мирного соглашения.

"Трамп сказал, что именно Владимир (Зеленский - ред.) и Владимир (Путин - ред.) должны обсуждать территории друг с другом, а не он", - сообщил собеседник.

Украина против "обмена территориями"

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на Аляске в пятницу, 15 августа. Во время саммита Путин может выдвинуть Трампу ультиматум - признать оккупированные территории Украины российскими в обмен на вывод войск агрессора из других районов и областей.

В Украине уже заявили, что отдавать россиянам любую территорию и признавать ее юридически российской не планируют. Эти вопросы даже не обсуждаются.

В то же время в России сегодня повторили свой ультиматум. Речь идет о мечтах россиян о выводе украинских войск с территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Также Россия требует от Украины отказаться от вступления в НАТО и отмены всех западных санкций.

Сегодня, 13 августа, во время разговора Зеленского с Трампом и европейскими лидерами было согласовано пять общих принципов по завершению войны России против Украины. Один из них - никаких территориальных уступок не будет без действенных гарантий безопасности для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Мирные переговоры Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия