Трамп втрутився у рішення Хегсета щодо відправки військ до Польщі, - WSJ
Президент США Дональд Трамп виступив проти рішення глави Пентагону Піта Хегсета скасувати заплановану ротацію американських військ у Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Що відомо про конфлікт навколо військ
Минулого тижня США несподівано скасували заплановане розгортання у Польщі 4 тисяч військовослужбовців.
Уже в п'ятницю Трамп оголосив про намір все ж відправити до Польщі солдатів - цього разу 5 тисяч.
За даними американських посадовців, під час телефонної розмови президент запитав главу Пентагону, чому скасували розгортання військ.
Тоді ж Трамп сказав Хегсету, що США не повинні погано ставитися до Польщі, оскільки вона є союзником Америки з тісними зв'язками з Білим домом.
Рішення Хегсета викликало різку критику з боку законодавців - як республіканців, так і демократів. Воно здивувало частину чиновників: критику стратегії США у війні з Іраном озвучила саме Німеччина, а не Польща.
На початку травня Трамп у відповідь на закиди канцлера ФРН Фрідріха Мерца наказав вивести з Німеччини 5 тисяч військовослужбовців.
У Міністерстві оборони США запевнили, що Трамп і Хегсет узгоджують рішення щодо військової присутності.
"Президент Трамп і міністр Хегсет постійно спілкуються і узгоджують свої дії щодо переміщення американських військ у Європі", - заявив представник Пентагону Шон Парнелл.
Що передувало
Нагадаємо, раніше США скасували плани розгортання у Польщі понад 4 тисяч військових 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії разом із технікою, частина солдатів уже перебувала в країні, проте повне розгортання вирішили не проводити.
У Пентагоні наполягали, що це рішення не було "раптовим", а стало результатом "комплексного та багаторівневого процесу". Скасування відбулося на тлі дефіциту бюджету армії США. Раніше Польща сама пропонувала США розмістити додаткові війська біля кордонів з Росією після анонсу виведення американського контингенту з Німеччини.