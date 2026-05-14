США скасували плани з розгортання 4000 солдатів у Польщі
Армія США скасувала плани щодо розгортання в Польщі понад 4000 і відповідної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.
Як пише видання, під час слухань у Конгресі у вівторок, що були присвячені бюджетному плану армії - ані міністр армії Ден Дрісколл, ані заступник начальника штабу армії генерал Крістофер Ланеве - не згадали про скасування розгортання військ.
Однак інформація про зміни почала поширюватися вже вранці тоді ж дня серед самих солдатів. Зокрема, військові розсилали повідомлення друзям і близьким.
З огляду на публікацію, США мали перекинути до Польщі понад 4000 солдатів 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерської дивізії, а також техніку. Частина цих військ уже перебуває в Польщі, а техніка в дорозі. Однак судячи з публікації, повне розгортання було скасовано.
Defense News зазначає, що в середу представник армії підтвердив це рішення, але не надав подробиць і перенаправив усі питання до Міністерства оборони, яке так і не відповіло на запит про надання інформації.
"Наразі ми не можемо коментувати це", - заявила прес-служба Пентагону в електронному листі виданню Army Times.
Додамо, що йдеться не про відправлення нових військ, а про ротацію. Наразі в Польщі дислоковано 10 тисяч американських військових і бригада "Блек Джек" (та сама, про яку йшлося вище) мала бути розгорнута на 9 місяців.
Також варто додати, що скасування розгортання відбулося на тлі дефіциту бюджету армії США.
США скорочують війська в Європі
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що США виведуть із Німеччини своїх військових. Пізніше в Пентагоні уточнили, що планують вивести 5000 солдатів, однак Трамп пізніше сказав, що виведення буде масштабнішим.
За даними Bloomberg, у Європі вже прогнозують нові рішення Трампа щодо американських військ у Європі. Серед можливих сценаріїв розглядається скорочення контингенту в Італії та Іспанії.
До слова, Польща після анонсу виведення військ США з Німеччини заявила про готовність прийняти американські в