США скасували плани з розгортання 4000 солдатів у Польщі

00:01 14.05.2026 Чт
2 хв
Для чого планувалося відправити американські війська до Польщі?
aimg Едуард Ткач
США скасували плани з розгортання 4000 солдатів у Польщі Фото: американські війська мали бути в Польщі 9 місяців (Getty Images)
Армія США скасувала плани щодо розгортання в Польщі понад 4000 і відповідної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.

Читайте також: Пентагон був приголомшений закликом Трампа скоротити війська США в Німеччині, - Politico

Як пише видання, під час слухань у Конгресі у вівторок, що були присвячені бюджетному плану армії - ані міністр армії Ден Дрісколл, ані заступник начальника штабу армії генерал Крістофер Ланеве - не згадали про скасування розгортання військ.

Однак інформація про зміни почала поширюватися вже вранці тоді ж дня серед самих солдатів. Зокрема, військові розсилали повідомлення друзям і близьким.

З огляду на публікацію, США мали перекинути до Польщі понад 4000 солдатів 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерської дивізії, а також техніку. Частина цих військ уже перебуває в Польщі, а техніка в дорозі. Однак судячи з публікації, повне розгортання було скасовано.

Defense News зазначає, що в середу представник армії підтвердив це рішення, але не надав подробиць і перенаправив усі питання до Міністерства оборони, яке так і не відповіло на запит про надання інформації.

"Наразі ми не можемо коментувати це", - заявила прес-служба Пентагону в електронному листі виданню Army Times.

Додамо, що йдеться не про відправлення нових військ, а про ротацію. Наразі в Польщі дислоковано 10 тисяч американських військових і бригада "Блек Джек" (та сама, про яку йшлося вище) мала бути розгорнута на 9 місяців.

Також варто додати, що скасування розгортання відбулося на тлі дефіциту бюджету армії США.

США скорочують війська в Європі

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що США виведуть із Німеччини своїх військових. Пізніше в Пентагоні уточнили, що планують вивести 5000 солдатів, однак Трамп пізніше сказав, що виведення буде масштабнішим.

За даними Bloomberg, у Європі вже прогнозують нові рішення Трампа щодо американських військ у Європі. Серед можливих сценаріїв розглядається скорочення контингенту в Італії та Іспанії.

До слова, Польща після анонсу виведення військ США з Німеччини заявила про готовність прийняти американські в

Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ
Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес