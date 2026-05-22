Трамп вмешался в решение Хегсета об отправке войск в Польшу, - WSJ
Президент США Дональд Трамп выступил против решения главы Пентагона Пита Хегсета отменить запланированную ротацию американских войск в Польше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Что известно о конфликте вокруг войск
На прошлой неделе США неожиданно отменили запланированное развертывание в Польше 4 тысяч военнослужащих.
Уже в пятницу Трамп объявил о намерении все же отправить в Польшу солдат - на этот раз 5 тысяч.
По данным американских чиновников, во время телефонного разговора президент спросил главу Пентагона, почему отменили развертывание войск.
Тогда же Трамп сказал Хегсету, что США не должны плохо относиться к Польше, поскольку она является союзником Америки с тесными связями с Белым домом.
Решение Хегсета вызвало резкую критику со стороны законодателей - как республиканцев, так и демократов. Оно удивило часть чиновников: критику стратегии США в войне с Ираном озвучила именно Германия, а не Польша.
В начале мая Трамп в ответ на упреки канцлера ФРГ Фридриха Мерца приказал вывести из Германии 5 тысяч военнослужащих.
В Министерстве обороны США заверили, что Трамп и Хегсет согласовывают решение по военному присутствию.
"Президент Трамп и министр Хегсет постоянно общаются и согласовывают свои действия по перемещению американских войск в Европе", - заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.
Что предшествовало
Напомним, ранее США отменили планы развертывания в Польше более 4 тысяч военных 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии вместе с техникой, часть солдат уже находилась в стране, однако полное развертывание решили не проводить.
В Пентагоне настаивали, что это решение не было "внезапным", а стало результатом "комплексного и многоуровневого процесса". Отмена произошла на фоне дефицита бюджета армии США. Ранее Польша сама предлагала США разместить дополнительные войска у границ с Россией после анонса вывода американского контингента из Германии.