ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп вмешался в решение Хегсета об отправке войск в Польшу, - WSJ

19:47 22.05.2026 Пт
2 мин
Хегсет отменил ротацию - а президент во время звонка напомнил ему, что Польшу нельзя обижать
aimg Валерия Абабина
Трамп вмешался в решение Хегсета об отправке войск в Польшу, - WSJ Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент США Дональд Трамп выступил против решения главы Пентагона Пита Хегсета отменить запланированную ротацию американских войск в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте также: Трамп разочарован НАТО и это будет темой "важнейшего в истории" саммита, - Рубио

Что известно о конфликте вокруг войск

На прошлой неделе США неожиданно отменили запланированное развертывание в Польше 4 тысяч военнослужащих.

Уже в пятницу Трамп объявил о намерении все же отправить в Польшу солдат - на этот раз 5 тысяч.

По данным американских чиновников, во время телефонного разговора президент спросил главу Пентагона, почему отменили развертывание войск.

Тогда же Трамп сказал Хегсету, что США не должны плохо относиться к Польше, поскольку она является союзником Америки с тесными связями с Белым домом.

Решение Хегсета вызвало резкую критику со стороны законодателей - как республиканцев, так и демократов. Оно удивило часть чиновников: критику стратегии США в войне с Ираном озвучила именно Германия, а не Польша.

В начале мая Трамп в ответ на упреки канцлера ФРГ Фридриха Мерца приказал вывести из Германии 5 тысяч военнослужащих.

В Министерстве обороны США заверили, что Трамп и Хегсет согласовывают решение по военному присутствию.

"Президент Трамп и министр Хегсет постоянно общаются и согласовывают свои действия по перемещению американских войск в Европе", - заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Что предшествовало

Напомним, ранее США отменили планы развертывания в Польше более 4 тысяч военных 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии вместе с техникой, часть солдат уже находилась в стране, однако полное развертывание решили не проводить.

В Пентагоне настаивали, что это решение не было "внезапным", а стало результатом "комплексного и многоуровневого процесса". Отмена произошла на фоне дефицита бюджета армии США. Ранее Польша сама предлагала США разместить дополнительные войска у границ с Россией после анонса вывода американского контингента из Германии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз НАТО Дональд Трамп
Новости
Рубио сделал заявление о переговорах по Украине и отверг слухи о давлении на Киев
Рубио сделал заявление о переговорах по Украине и отверг слухи о давлении на Киев
Аналитика
Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера