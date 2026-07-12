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Трамп вражений ударними можливостями України, а в РФ зростає "втома" від війни, - WSJ

03:40 12.07.2026 Нд
2 хв
Що сказали посадовці США про зміну риторики Трампа Україною?
aimg Едуард Ткач
Трамп вражений ударними можливостями України, а в РФ зростає "втома" від війни, - WSJ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп вражений ударними можливостями України, через що його висловлювання про країну змінилися на краще.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як пише видання, минулого року Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському, що у нього "немає козирів у рукаві". Однак на саміті НАТО в середу під час зустрічі з українським лідером він високо оцінив винахідливість Києва та можливості країни у сфері дронів дальньої дії.

За словами двох чиновників США, знайомих із ситуацією, Трампу показують доповіді американської розвідки про нові ударні можливості України, і він вражений ними.

Паралельно російська громадськість на тлі українських атак дедалі більше хоче закінчення війни. Як кажуть чиновники, ці оцінки пояснюють, чому Трамп почав говорити про Україну позитивніше, ніж 2025 року.

Також видання пише, що диктатор РФ Володимир Путін продовжує публічно повторювати свої максималістські військові цілі, включаючи територіальні поступки з боку України та відновлення впливу Москви всередині країни.

Однак американські офіційні особи сподіваються, що Путін вже наприкінці цього року може бути відкритим для угоди, яка зупинить війну на умовах, прийнятних для Києва. При цьому інші стверджують, що диктатор РФ "ніколи" не піде на такі умови.

Трамп та його позиція по Україні

Нагадаємо, Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським 8 липня заявив, що США дадуть Україні право виробляти Patriot. Також він прокоментував українські далекобійні удари по Росії. Він назвав їх ескалацією, яка може призвести до завершення війни.

Також ми писали, що за словами представника Держдепу США Яна Бейтсона, зустріч у Туреччині стала відправною точкою у відносинах Києва та Вашингтона, а успіхи українських дронів у Росії відкрили нові можливості дипломатії.

В інтерв'ю РБК-Україна заступник голови ВП Сергій Кислиця сказав, що останнім часом ставлення Трампа та його адміністрації до України значно покращилося. За його словами, американці людям переможців, а ЗСУ показують успішні результати на полі бою та в ударах по РФ.

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