Трамп впевнений, що бойові дії в Україні припиняться найближчим часом

"Це жахлива кривава бійня, найбільша від часів Другої світової. Ми тиснемо на них через Індію та нафту, інші країни теж виходять, бо коли Росія продає нафту, вона має гроші діяти. Думаю, ми це вирішимо. Сподіваюся, скоро. За останній місяць 25 тисяч військових було вбито з обох сторін, приблизно порівну", - сказав Трамп.

Американський президент зазначив, що він думав, що у нього дуже хороші стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним.

За його словами, зокрема й тому він вважав, що врегулювання війни в Україні буде "легким завданням", адже "раніше залагоджував великі конфлікти, які тривали десятиліттями, всього за кілька днів".

"Навіть Індія й Пакистан - ядерні держави - були на межі великої війни. Я сказав їм: якщо воюватимете, не буде торгових угод. І за 48 годин ми владнали конфлікт", - додав американський лідер.