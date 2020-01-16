Трамп не является причиной охлаждения отношений ЕС и США, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президент США Дональд Трамп не является причиной охлаждения отношений между Евросоюзом и Америкой. Об этом она заявила в интервью Financial Times.

По словам Меркель, ориентация США на Европу снижается, и "так будет при любом президенте США". Она заявляет, что охлаждение отношений между США и Германией связано не с Дональдом Трампом, а с более глубокими корнями.

"Произошел сдвиг, и бывший президент США Барак Обама уже говорил об азиатском веке, если смотреть с точки зрения США. Это также означает, что Европа больше не находится, так сказать, в центре мировых событий... Внимание Соединенных Штатов к Европе снижается - так будет при любом президенте", - сказала Меркель.

Говоря о Brexit, канцлер Германии сказала, что решение Великобритании покинуть ЕС является "тревожным звонком" для ЕС, добавив, что союз должен ответить, став "привлекательным, инновационным, креативным, хорошим местом для исследований и образования ... Конкуренция может тогда быть очень продуктивной".

Напомним, ранее сообщалось, что немцы считают Трампа более серьезной угрозой для мира, чем президента РФ Владимира Путина, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и председателя КНР Си Цзиньпина.

Напомним, в ноябре тогда еще президент Европейского совета Дональд Туск назвал Трампа главной проблемой для Европейского союза. По словам Туска, действия Трампа направлены на ослабление ЕС.

Стоит отметить, в октябре Трамп заявил, что Британия и США могли бы добиться большего без сделки британцев с ЕС касательно Brexit.

РБК-Украина писало, что в начале октября США ввели новые пошлины на ряд европейских товаров на общую стоимость в 7,5 млрд долларов. Основная часть пошлин применяется к импорту из Франции, Германии, Испании и Великобритании.

В ответ в Европейском союзе пообещали ввести ответные пошлины, мотивируя их нарушениями США в деле Boeing. При этом, в Еврокомиссии отметили, что введение торговых тарифов не соответствует долгосрочным интересам обеих сторон.