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Немцы считают Трампа более опасным, чем Путина и Ким Чен Ына

Новости » Общество     25.12.2019 - 20:18
Немцы считают Трампа более опасным, чем Путина и Ким Чен Ына
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трампа считают угрозой для мира 41% немцев

В Германии считают президента США Дональда Трампа более серьезной угрозой для мира во всем мире, чем президента РФ Владимир Путин, лидера Северной Кореи Ким Чен Ын, духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно результатам опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, Трампа считают угрозой для мира 41% немцев. При этом лишь 17% немцев видят угрозу, исходящую от Ким Чен Ына. Путина считают угрозой для мира 8% респондентов, а Си Цзиньпина - 7%.

Аналогичного мнения немцы придерживались и в 2018 году. Тогда Трампа объявили угрозой для мира 48% немцев, Ким Чен Ына - 21% и Путина - 15%.

Опрос, проведенный социологическим институтом Kantar по заказу медиагруппы Funke, показал, что немцы больше доверяют президенту Франции Эмманюэлю Макрону, чем собственному канцлеру Ангеле Меркель. Так, 53% респондентов назвали свое доверие к Меркель скорее высоким, а 44 - скорее небольшим.

В то же время деятельность Макрона позитивно оценили 57% респондентов, а негативно - 32%. Третье место по доверию у немцев занимает победитель выборов в Австрии Себастьян Курц (33%).

Напомним, после саммита в нормандском формате в Париже украинцы улучшили свое отношение к канцлеру Германии Меркель (положительное отношение возросло с 60 до 69%).

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