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США вводят новые пошлины на товары из Европы

Новости » Экономика    03.10.2019 - 08:57
США вводят новые пошлины на товары из Европы
Иллюстративное фото (GettyImages)

Пошлины вступят в силу 18 октября

Торговое представительство США вводит новые пошлины на ряд европейских товаров на общую стоимость в 7,5 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters.

Как указано в официальном сообщении ведомства, пошлины на 25% согласовала Всемирная торговая организация (ВТО), которая рассмотрела претензии Вашингтона к Брюсселю. Также вводятся пошлины на ввозимые из Евросоюза воздушные суда в размере 10 %.

Решение ВТО принято было после того, как Брюссель субсидировал европейский авиастроительный концерн Airbus. Как заверил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер, пошлины не будут распространятся на детали к самолетам. Решение вступит в силу 18 октября.

Лайтхайзер добавил, что основная часть пошлин будет применяться к импорту из Франции, Германии, Испании и Великобритании - четырех стран, которые он назвал "ответственными за незаконные субсидии".

Отметим, что ирландское издание Irish Times предполагает, что по экономике Ирландии пошлины станут сильным ударом, поскольку они затронут экспорт в США алкогольной и молочной продукции. Общая сумма ущерба - 818 млн евро.

Напомним, недавно правительство Китая решило снять дополнительные пошлины в 25% на 16 категорий товаров из США и Канады.

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