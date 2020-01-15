Зеленский обсудил с Меркель авиакатастрофу самолета МАУ

Фото: Владимир Зеленский и Ангела Меркель (president.gov.ua)

Разговор также касался газовых вопросов и ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель относительно ситуации вокруг катастрофы самолета МАУ и ряда других вопросов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что Меркель выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране.

Зеленский поблагодарил за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать в расследовании катастрофы.

Президент Украины также рассказал, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. Сейчас в Иране остаются те из них, которые занимаются вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросом "черных ящиков".

Стороны также обсудили достигнутые договоренности по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу.

Зеленский заявил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество.

Меркель отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности.

Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе.

Зеленский поблагодарил Меркель за участие в проведении саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря и за поддержку Украины.

По его словам, благодаря переговорам в Париже удалось достичь договоренностей о возврате части удерживаемых украинцев.

"Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе", - сказал президент.

Он также заявил, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для увольнения и выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей относительно обеспечения режима "полной тишины" на Донбассе.

Кроме этого, по словам Зеленского, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона будет работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня и уже определила перечень трех дополнительных участков разведение сил и средств.

Ранее сообщалось, что Меркель назвала катастрофу "Боинга" в Иране трагическим случаем. Канцлер ФРГ предлагает продолжить расследование. При этом Меркель отметила факт признания Ираном причин катастрофы. "Хорошо, что мы знаем, кто за это ответственен", - заявила она.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.