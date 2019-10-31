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Британия и США могли бы добиться большего без сделки о Brexit, - Трамп

Новости » В мире     31.10.2019 - 21:40
Британия и США могли бы добиться большего без сделки о Brexit, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

По его словам, сделка о Brexit ограничивает возможность вести торговлю

Президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона касательно выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По словам Трампа, сделка ограничивает возможности США вести будущую торговлю с Великобританией.

Выступая перед журналистами, он сказал, что без сделки две страны "могли бы сделать во много раз больше", чем сейчас.

Напомним, в августе, во время встречи с Джонсоном на полях саммита G7, Трамп пообещал Великобритании "очень большую" торговую сделку после Brexit.

"Мы собираемся заключить очень крупную торговую сделку - большую, чем когда-либо с Британией", - отметил тогда президент США.

Джонсон заявил, что торговые переговоры с США будут жесткими, но отметил, что на американском рынке есть огромные возможности для бизнеса Британии.

Отметим, Джонсон неединожды настаивал на выходе Британии из ЕС 31 октября - со сделкой или без нее, но 19 октября отправил в Брюссель два письма с просьбой отсрочить Brexit. В первом он попросил отсрочку, но не подписал его, а во втором назвал отсрочку выхода из ЕС ошибкой.

Также РБК-Украина писало, что 28 октября ЕС согласился продлить срок действия Brexit до 31 января 2020 года. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Великобритания может выйти из ЕС до этого срока, если сделка о выходе будет одобрена парламентом. Также он отметил, что это будет последняя отсрочка.

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