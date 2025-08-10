Трамп влаштує Путіну "перевірку" на Алясці без фінальної угоди для України, - Рютте

Рютте висловив впевненість в тому, що повноцінні мирні переговори обов'язково будуть вестися за участі України та Європи.

"І, зрозуміло, коли йтиметься про мирні переговори, припинення вогню і про те, що буде після цього - про території, про гарантії безпеки для України - Україна повинна брати участь і братиме участь", - сказав він.

Але під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці російського диктатора будуть перевіряти - чи дійсно він налаштований на укладення миру з Україною.

"У п'ятницю (буде) важливо зрозуміти, наскільки серйозний Путін. І єдиний, хто може це зробити, - президент Трамп. Тому дуже важливо, щоб зустріч відбулася. Це не буде остаточним рішенням. Не буде й фінальної угоди", - пояснив він.