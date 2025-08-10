Трамп устроит Путину "проверку" на Аляске без финальной сделки для Украины, - Рютте

Рютте выразил уверенность в том, что полноценные мирные переговоры обязательно будут вестись при участии Украины и Европы.

"И, разумеется, когда речь пойдет о мирных переговорах, прекращении огня и о том, что будет после этого - о территориях, о гарантиях безопасности для Украины - Украина должна участвовать и будет участвовать", - сказал он.

Но во время встречи Трампа и Путина на Аляске российского диктатора будут проверять - действительно ли он настроен на заключение мира с Украиной.

"В пятницу (будет) важно понять, насколько серьезен Путин. И единственный, кто может это сделать, - президент Трамп. Поэтому очень важно, чтобы встреча состоялась. Это не будет окончательным решением. Не будет и финального соглашения", - пояснил он.