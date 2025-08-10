ua en ru
Мерц хоче присутності Зеленського на саміті на Алясці і ще зателефонує Трампу

Німеччина, Неділя 10 серпня 2025 19:29
Мерц хоче присутності Зеленського на саміті на Алясці і ще зателефонує Трампу Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Будь-які обговорення територіальних питань між Росією та США повинні враховувати позицію України та європейських партнерів.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Канцлер Мерц оголосив, що сьогодні планує зателефонувати президенту США Дональду Трампу. Причиною цього стала майбутня зустріч Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

"Ми інтенсивно готуємося до цієї зустрічі на європейському рівні разом з американським урядом. І ми сподіваємося та припускаємо, що уряд України, президент (Володимир, ред.) Зеленський, візьмуть участь у цій зустрічі", – сказав Мерц.

Він зауважив, що у будь-якому разі не може погодитися з тим, що територіальні питання між Росією та Америкою обговорюватимуться або навіть вирішуватимуться без урахування європейців та українців.

"Я припускаю, що американський уряд бачить це так само, тому існує така тісна координація", - наголосив Мерц.

Водночас канцлер висловив сподівання, що результатом саміту також буде рішення про припинення вогню у російській агресивній війні проти України.

Переговори Трампа і Путіна щодо миру в Україні

Зауважимо, що нещодавно було оголошено про майбутню зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбудеться 15 серпня на Алясці. Раніше Трамп не виключав можливості обміну територіями між двома країнами.

За інформацією WSJ, під час переговорів Путін може вимагати визнання окупованих українських територій Росією в обмін на виведення військ з інших регіонів.

У відповідь лідери Європейського Союзу та України запропонували альтернативний план мирного врегулювання, який може лягти в основу переговорів між Трампом і Путіним.

Також у медіа з’являються повідомлення про ймовірну участь президента України Володимира Зеленського в цих переговорах, із можливим приїздом на Аляску.

