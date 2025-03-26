Трамп визнав, що РФ може "зволікати" з мирною угодою щодо України

Відповідаючи на запитання репортера американської кабельної телекомпанії Newsmax, чи вважає він, що Москва зволікає з домовленостями щодо припинення вогню, Трамп допустив такий сценарій.

За словами президента США, він вважає, що "Росія хоче покласти край" широкомасштабній військовій агресії проти України

"Але можливо, вони зволікають", - визнав Трамп та додав, що використовував ту саму тактику у своїх минулих справах, щоб виграти час.

"Я робив це роками... Ви знаєте, я не хочу підписувати контракт, я хочу як би залишитися в грі, але, можливо, я не хочу цього робити зовсім, я не впевнений", - пояснив він подібну манеру.

При цьому Трамп знову висловив думку, що Україна та РФ хочуть завершення війни.

"Але ні, я думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося, і я думаю, що Зеленський (президент України Володимир Зеленський) хотів би, щоб це закінчилося на цьому етапі", - сказав американський лідер.

Він також знову озвучив оцінку стосовно втрат, які зазнають обидві сторони, вказавши в середньому 2500 військовослужбовців щотижня. Та наголосив, що "просто хоче, щоб це припинилося".

Оцінка Трампа підсумків переговорів США з Україною та РФ

Як повідомлялося, вчора президент США Трамп заявив, що Штати спостерігають великий прогрес у питанні врегулювання війни Росії проти України, який було досягнуто під час переговорів у Саудівській Аравії.

Така заява пролунала за підсумками серії зустрічей у Ер-Ріяді між делегаціями України та США, а також Росії та Штатів. Там сторони проводили окремі технічні переговори щодо можливості припинення вогню.

Нагадаємо, що після таких переговорів стало відомо, що Україна погодилася на припинення вогню в Чорному морі та на "енергетичне перемир'я" з РФ.

Офіційна Москва заявила, що російська сторона погодилася тільки на ідею "енергетичного перемир'я". У випадку з перемир'ям на морі країна-агресор стала вимагати, щоб Захід спочатку зняв з неї частину санкцій.

Коментуючі це, Трамп зазначив, що США розглядають умови РФ щодо угоди про перемир'я з Україною у Чорному морі, й серед них - часткове зняття санкційних обмежень.

Тут також варто нагадати, що у березні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп готовий максимально посилити економічні санкції проти РФ, щоб змусити її до мирних переговорів.

Крім того, як писало РБК-Україна, 13 березня Трамп пригрозив посиленням санкцій проти РФ у разі відмови від переговорів. Між тим зазначається, що можливе й пом'якшення санкцій, якщо Кремль погодиться на припинення вогню в Україні.