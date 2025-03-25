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Трамп відповів, чи можуть Штати зняти частину санкції з Росії

Вівторок 25 березня 2025 22:15
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Трамп відповів, чи можуть Штати зняти частину санкції з Росії Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки розглядають умови Російської Федерації щодо угоди про перемир'я з Україною у Чорному морі. Серед них і часткове зняття санкцій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

У американського президента запитали, чи розглядають Штати зняття обмежень для деяких російських банків та компаній.

Трамп заявив журналістам, що його адміністрація "вивчає" умови, які, за словами Кремля, мають бути виконані, перш ніж угоду щодо Чорного моря буде реалізовано.

"Ми зараз думаємо про всі них. Є п'ять або шість умов. Ми розглядаємо їх усі", - сказав Трамп сьогодні журналістам у Білому домі.

Санкції проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року міжнародна спільнота запровадила проти країни-терориста низку санкції. Зокрема, країни Європейського Союзу, США, Велика Британія, Канада, Японія та інші держави ввели обмеження, що охоплюють фінансовий сектор, експорт технологій, енергетику та оборонну промисловість.

24 лютого Рада ЄС схвалила вже 16-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований, зокрема, проти тіньового флоту РФ, а також банків, які обходять обмеження.

Однак цими днями Штати провели окремі технічні переговори з Україною та Росією в Ер-Ріяді. Під час зустрічей обговорювалась можливість перемир'я між Україною та РФ.

За результатами переговорів Україна погодилася на припинення вогню в Чорному морі та на "енергетичне перемир'я" з Росією.

Однак у Путіна знову погодилися лише на ідею "енергетичного перемир'я". Росіяни почали вимагати, щоб Захід спочатку зняв з неї частину санкцій.

Цікаво і те, що Білий дім оприлюднив свою підсумкову заяву щодо переговорів між американськими та російськими посадовцями в Саудівській Аравії. Вона дещо відрізняється від тієї, яку опублікували росіяни.

Зокрема, у Білому домі нічого не згадували про зняття санкцій з Росії задля перемир'я в Чорному морі.

Детально про те, про що говорили США з Україною та РФ і чи є результат - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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