Трамп признал, что РФ может "медлить" с мирным соглашением по Украине

Отвечая на вопрос репортера американской кабельной телекомпании Newsmax, считает ли он, что Москва медлит с договоренностями о прекращении огня, Трамп допустил такой сценарий.

По словам президента США, он считает, что "Россия хочет положить конец" широкомасштабной военной агрессии против Украины

"Но возможно, они медлят", - признал Трамп и добавил, что использовал ту же тактику в своих прошлых делах, чтобы выиграть время.

"Я делал это годами... Вы знаете, я не хочу подписывать контракт, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать совсем, я не уверен", - объяснил он подобную манеру.

При этом Трамп снова высказал мнение, что Украина и РФ хотят завершения войны.

"Но нет, я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский) хотел бы, чтобы это закончилось на этом этапе", - сказал американский лидер.

Он также вновь озвучил оценку о потерях, которые несут обе стороны, указав в среднем 2500 военнослужащих еженедельно. И подчеркнул, что "просто хочет, чтобы это прекратилось".

Оценка Трампа итогов переговоров США с Украиной и РФ

Как сообщалось, вчера президент США Трамп заявил, что Штаты наблюдают большой прогресс в вопросе урегулирования войны России против Украины, который был достигнут во время переговоров в Саудовской Аравии.

Такое заявление прозвучало по итогам серии встреч в Эр-Рияде между делегациями Украины и США, а также России и Штатов. Там стороны проводили отдельные технические переговоры о возможности прекращения огня.

Напомним, что после таких переговоров стало известно, что Украина согласилась на прекращение огня в Черном море и на "энергетическое перемирие" с РФ.

Официальная Москва заявила, что российская сторона согласилась только на идею "энергетического перемирия". В случае с перемирием на море страна-агрессор стала требовать, чтобы Запад сначала снял с неё часть санкций.

Комментируя это, Трамп отметил, что США рассматривают условия РФ по соглашению о перемирии с Украиной в Черном море, и среди них - частичное снятие санкционных ограничений.

Тут также стоит напомнить, что в марте министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп готов максимально ужесточить экономические санкции против РФ, чтобы принудить ее к мирным переговорам.

Кроме того, как писало РБК-Украина, 13 марта Трамп пригрозил усилением санкций против РФ в случае отказа от переговоров. Между тем отмечается, что возможно и смягчение санкций, если Кремль согласится на прекращение огня в Украине.