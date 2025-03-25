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Трамп заявив про великий прогрес на переговорах США з Україною та Росією

Вашингтон, Вівторок 25 березня 2025 21:59
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Трамп заявив про великий прогрес на переговорах США з Україною та Росією Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США спостерігають великий прогрес у питанні врегулювання війни Росії проти України. Його було досягнуто під час переговорів у Саудівській Аравії.

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з американськими послами.

Президента попросили прокоментувати прогрес у питанні припинення вогню між Україною і Росією в Чорному морі.

"Ми добилися великого прогресу на двох фронтах, на обох ділянках, як ми їх називаємо. Ми називаємо їх секціями, але це набагато більше, ніж просто секції. Росія, Україна, а також Близький Схід", - зазначив він.

За словами американського лідера, США продовжують "глибокі переговори" з Україною та Росією.

"І я б сказав, що все йде добре, але це ситуація, про яку ми не повинні були навіть думати", - уточнив він.

Переговори США з Україною та Росією

Нагадаємо, США провели окремі технічні переговори з Україною та Росією в Ер-Ріяді. Сторони переважно обговорювали можливість перемир'я між Україною та РФ.

За підсумками переговорів Україна погодилася на припинення вогню в Чорному морі та на "енергетичне перемир'я" з Росією.

Росія знову погодилася тільки на ідею "енергетичного перемир'я". У випадку з перемир'ям на морі країна-агресор вимагає, щоб Захід спочатку зняв з неї частину санкцій.

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