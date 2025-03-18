Трамп готовий посилити санкції проти Росії до максимума, - міністр фінансів США

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп готовий максимально посилити економічні санкції проти РФ, щоб змусити її до мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

За словами Бессента, Трамп доручив йому підготувати санкції США на випадок, якщо знадобиться додатковий тиск на Росію.

Він оцінив рівень санкцій, запроваджених адміністрацією попередника Трампа Джо Байдена проти Москви, як шість із десяти.

"Ми зберегли ці санкції, і президент Трамп доручив мені, якщо буде потрібно, піти на десять із десяти, щоб змусити президента Путіна сісти за стіл переговорів", - сказав Бессент.

При цьому міністр фінансів зазначив, що він оптимістично налаштований, і президент США зможе переконати главу Кремля без додаткових санкцій.

"Проте всі варіанти залишаються відкритими, включно з максимальними енергетичними санкціями проти Росії, якщо це буде необхідно", - додав Бессент.

Санкції США проти Росії

Нагадаємо, учора, 17 березня, у Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп може ввести санкції проти Росії, якщо його переговори з російським диктатором Володимиром Путіним не пройдуть успішно.

Раніше, 13 березня, Дональд Трамп пригрозив посиленням санкцій проти РФ у разі відмови від переговорів. Між тим зазначається, що можливе й пом'якшення санкцій, якщо російська сторона погодиться на припинення вогню в Україні.

Також у Міністерстві фінансів США вже заявляли, що Штати допускають введення найжорсткіших санкцій проти РФ, і що у разі необхідності таке рішення буде ухвалено без вагань.