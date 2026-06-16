Трамп визнав, що Путін зараз у слабшій позиції щодо війни в Україні, - ЗМІ

"Як мені повідомили, Трамп вислухав і визнав, що під час обговорення ситуації в Україні на саміті G7 Путін зараз перебуває у слабшій позиції, ніж раніше", - написала вона.

Кефнер також повідомила, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і український президент Володимир Зеленський зустрінуться віч-на-віч одразу після загального засідання з Трампом. Журналістка також розповіла, що Мерц бачить "відкриття вікна можливостей", про що він говорив раніше.

За словами Кефнер, обидва проігнорували запитання журналіста щодо додаткових ракет Patriot для України.

Нагадаємо, після завершення іранської кризи Дональд Трамп заявив, що США мають намір зосередити увагу на припиненні війни між Росією та Україною. За його словами, щомісяця через бойові дії гинуть приблизно 25 тисяч людей.