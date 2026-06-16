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"Росія має укласти угоду": Трамп зробив заяву перед зустріччю із Зеленським

13:38 16.06.2026 Вт
2 хв
Президент США також розповів про результати розмови з російським диктатором
aimg Валерій Ульяненко
"Росія має укласти угоду": Трамп зробив заяву перед зустріччю із Зеленським Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявив, що пізніше зустрінеться особисто з українським колегою Володимиром Зеленським для обговорення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Послухайте, Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 000 солдатів між собою. [...] Те, що там відбувається, просто божевілля", - наголосив Трамп.

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Президент США також зазначив, що в неділю, 14 червня, він розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Вони продовжують воювати, втрачають солдатів. Вони втрачають дуже багато солдатів", - сказав американський лідер.

Він також зауважив, що між Зеленським і Путіним існує "сильна неприязнь".

Нагадаємо, після завершення іранської кризи Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує зосередитися на врегулюванні війни між Росією та Україною. Він також наголосив, що щомісяця війна забирає життя близько 25 тисяч людей.

Зазначимо, Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили можливість організації зустрічі з главою Кремля в США - у форматі, від якого Путіну було б складніше відмовитися. Зеленський попередив, що у разі відмови Росії буде потрібен додатковий тиск на Москву.

РБК-Україна також писало, що Україна заздалегідь передала країні-агресорці через посередників, дипломатичні канали та розвідки пропозицію щодо зустрічі лідерів на полях саміту G7 за участю президента США.

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