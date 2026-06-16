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Трамп признал, что Путин сейчас в более слабой позиции по поводу войны в Украине, - СМИ

14:37 16.06.2026 Вт
2 мин
О каком "окне возможностей" заговорили на саммите G7?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп признал, что российский диктатор Владимир Путин сейчас находится в более слабой позиции по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналистки DW Микаэлы Кефнер.

"Как мне сообщили, Трамп выслушал и признал, что в ходе обсуждения ситуации в Украине на саммите G7 Путин сейчас находится в более слабой позиции, чем раньше", - написала она.

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Кефнер также сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц и украинский президент Владимир Зеленский встретятся с глазу на глаз сразу после общего заседания с Трампом. Журналистка также рассказала, что Мерц видит "открытие окна возможностей", о чем он говорил ранее.

По словам Кефнер, оба проигнорировали вопрос журналиста о дополнительных ракетах Patriot для Украины.

Напомним, после завершения иранского кризиса Дональд Трамп заявил, что США намерены сосредоточить внимание на прекращении войны между Россией и Украиной. По его словам, ежемесячно в результате боевых действий гибнут около 25 тысяч человек.

Отметим, что Зеленский и Трамп обсудили возможность проведения встречи с Путиным на территории США в формате, при котором диктатору было бы сложнее уклониться от переговоров. Зеленский подчеркнул, что в случае отказа Москвы международное давление на РФ необходимо будет усилить.

РБК-Украина также сообщало, что Киев заранее передал России через посредников, дипломатические каналы и разведывательные структуры предложение о встрече лидеров во время саммита G7 с участием президента США.

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