Трамп признал, что Путин сейчас в более слабой позиции по поводу войны в Украине, - СМИ

"Как мне сообщили, Трамп выслушал и признал, что в ходе обсуждения ситуации в Украине на саммите G7 Путин сейчас находится в более слабой позиции, чем раньше", - написала она.

Кефнер также сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц и украинский президент Владимир Зеленский встретятся с глазу на глаз сразу после общего заседания с Трампом. Журналистка также рассказала, что Мерц видит "открытие окна возможностей", о чем он говорил ранее.

По словам Кефнер, оба проигнорировали вопрос журналиста о дополнительных ракетах Patriot для Украины.

Напомним, после завершения иранского кризиса Дональд Трамп заявил, что США намерены сосредоточить внимание на прекращении войны между Россией и Украиной. По его словам, ежемесячно в результате боевых действий гибнут около 25 тысяч человек.