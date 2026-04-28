Трамп скептично оцінив нову пропозицію Ірану про припинення війни, - WSJ

02:43 28.04.2026 Вт
2 хв
Що не влаштовує Трампа в новій пропозиції Ірану і коли можуть бути контрпропозиції?
aimg Едуард Ткач
Трамп скептично оцінив нову пропозицію Ірану про припинення війни, - WSJ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп і його команда з нацбезпеки скептично поставилися до нової мирної пропозиції Ірану, що передбачає відкриття Ормузької протоки і відтермінування обговорень ядерної програми Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням The Wall Street Journal.

Читайте також: Мерц заявив, що Трамп "принижений" на переговорах з Іраном

За словами джерел, у понеділок вранці Трамп провів переговори зі своїми помічниками з приводу нової мирної пропозиції, що надійшла від Ірану.

За підсумком Трамп не відкинув її категорично, але висловив побоювання з приводу того, що Іран не діє сумлінно і не готовий виконати його ключову вимогу: припинити збагачення урану і заприсягтися не створювати ядерну зброю.

Джерела додали, що США продовжать переговори з Іраном, і Білий дім, імовірно, надасть свою відповідь і зустрічні пропозиції найближчими днями.

Як відомо, Трамп пригрозив відновити бомбардування Ірану, якщо вважатиме переговори про припинення війни безрезультатними. При цьому всередині адміністрації зростає переконання, що президент прагне уникнути відновлення бойових дій.

Що передувало і що говорять у США

Нагадаємо, добою раніше Axios повідомило, що Іран представив США нову пропозицію про припинення війни. Вона передбачає відновлення Ормузької протоки (включно зі скасуванням блокади з боку США), при цьому ядерні переговори Тегеран пропонує відкласти на пізніший етап.

Пропозиція була передана через пакистанських посередників після того, як цими вихідними зірвалися мирні переговори між США та Іраном у Пакистані, внаслідок чого ситуація фактично зайшла в глухий кут.

Також зазначимо, що вже після цієї публікації телеканал Fox News опублікував інтерв'ю з держсекретарем США Марко Рубіо. Там він сказав, що спроби Ірану зберегти вплив над Ормузькою протокою неприйнятні для Вашингтона.

