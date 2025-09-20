Трамп висунув ультиматум Венесуелі: чого Білий дім вимагає від Мадуро

"Ми хочемо, щоб Венесуела негайно прийняла всіх ув'язнених та людей з психіатричних установ, включаючи найгірші у світі лікарні для душевнохворих, яких венесуельське "керівництво" насильно переправило до Сполучених Штатів Америки", - написав президент США.

При цьому Трамп стверджує, що "тисячі людей" нібито отримали "серйозні поранення" або навіть були вбиті. Президент США обрушився із погрозами на Венесуелу, заявивши, про "неперевершену ціну", яку заплатить режим Мадуро, якщо не погодиться.

"Заберіть їх з нашої країни прямо зараз, або ціна, яку ви заплатите, буде неперевершеною!", - додав американський президент.