Трамп выдвинул ультиматум Венесуэле: чего Белый дом требует от Мадуро

"Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей из психиатрических учреждений, включая худшие в мире больницы для душевнобольных, которых венесуэльское "руководство" насильно переправило в Соединенные Штаты Америки", - написал президент США.

При этом Трамп утверждает, что "тысячи людей" якобы получили "серьезные ранения" или даже были убиты. Президент США обрушился с угрозами на Венесуэлу, заявив, о "непревзойденной цене", которую заплатит режим Мадуро, если не согласится.

"Уберите их из нашей страны прямо сейчас, или цена, которую вы заплатите, будет непревзойденной!", - добавил американский президент.