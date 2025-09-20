Трамп выдвинул ультиматум Венесуэле: чего Белый дом требует от Мадуро

В Белом доме требуют от Венесуэлы забрать обратно "заключенных и людей из психиатрических учреждений", которых правительство венесуэльского диктатора Николаса Мадуро якобы отправило в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента США Дональда Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.
"Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей из психиатрических учреждений, включая худшие в мире больницы для душевнобольных, которых венесуэльское "руководство" насильно переправило в Соединенные Штаты Америки", - написал президент США.
При этом Трамп утверждает, что "тысячи людей" якобы получили "серьезные ранения" или даже были убиты. Президент США обрушился с угрозами на Венесуэлу, заявив, о "непревзойденной цене", которую заплатит режим Мадуро, если не согласится.
"Уберите их из нашей страны прямо сейчас, или цена, которую вы заплатите, будет непревзойденной!", - добавил американский президент.
Отношения США и Венесуэлы всегда были плохими, но напряженность значительно усилилась после последних заявлений Трампа. Президент США обвинил Венесуэлу в недостаточных усилиях для противодействия незаконному обороту наркотиков.
Параллельно Трамп подписал тайную директиву, которая позволяет проводить прямые военные операции против латиноамериканских наркокартелей - если в США их признали иностранными террористическими организациями.
Сейчас в южной части Карибского моря находятся три эсминца, атомная подводная лодка, ракетный крейсер, десантные корабли и около 4,5 тысячи военнослужащих. Уже было несколько ударов по лодкам наркоторговцев - а Венесуэла провела воздушную провокацию против американских кораблей.
Венесуэльский диктатор Мадуро объявил о масштабной военной мобилизации на фоне ухудшения отношений с США.
