Трамп висунув ультиматум фармацевтам: які мита запровадить на закордонні ліки

Адміністрація Трампа офіційно запроваджує мита до 100% на певні ліки закордонного виробництва. Рішення стосується запатентованих препаратів із країн, які не мають спеціальних торгівельних угод зі Сполученими Штатами.

Великі корпорації мають 120 днів на підготовку до нових правил. Малий бізнес отримав трохи більше часу - 180 днів. Для стратегічних партнерів, серед яких ЄС, Японія та Швейцарія, ставку обмежили позначкою 15%.

Цей крок є частиною стратегії Трампа "Америка понад усе", пише агенція. Більшість лідерів ринку вже домовилися з Трампом. Компанії Merck & Co. та Eli Lilly & Co. фактично обійшли каральні заходи. Вони погодилися на умови Білого дому в обмін на старі пільги.

Вимоги адміністрації до компаній були наступними:

суттєве зниження цін за програмою Medicaid;

прямі продажі препаратів американським споживачам;

запуск нових ліків у США за цінами не вищими, ніж в інших розвинених країнах.

Якщо виробник зобов’яжеться випускати частину продукції в США, ставка впаде до 20%. А за умови підписання спеціальної угоди про режим найбільшого сприяння мито може стати нульовим до 20 січня 2029 року.

Що не так з митами Трампа на ліки

Попри, здавалось би, підтримку вітчизняного виробника та створення робочих місць галузеві групи вже б'ють на сполох. Bloomberg акцентує, що галузь побоюється дефіциту та знищення ланцюгів постачання. Американці й так платять за медицину найбільше у світі. Нові збори ризикують зробити лікування недоступним для мільйонів.

Миттєвого стрибка цін може не відбутися, але експерти впевнені: пацієнти відчують наслідки пізніше. Це може проявитися через зростання доплат або дорожчі страхові поліси. Генерики (дешевші копії) поки що не потрапили під удар. Але Міністерство торгівлі перевірить їх протягом року. Швидше за все, мита чекають і на них.

Фармацевтичним компаніям доведеться обирати: або будувати заводи в США, або підвищувати ціни для кінцевого споживача.