Трамп висунув Данії вимогу "забиратися з Гренландії"

До цього Трамп виклав ще один допис з вимогами передати Гренландію під контроль США. Тепер він заявив, що це буцімто необхідно для будівництва системи ПРО "Золотий купол". За його словами, якщо НАТО не діятиме негайно, стратегічний острів можуть захопити Росія або Китай.

Прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що на острові відкидають варіанти приєднатися до Сполучених Штатів та воліють бути в союзі з Данією. У відповідь Трамп вибухнув погрозами на адресу Нільсена, заявивши, що в того "будуть великі проблеми".

Втім, військового шляху Білий дім поки що уникає. Так, стало відомо, що США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.

Водночас в Сенаті США представили законопроєкт, який забороняє військовим американської армії окупацію будь-яких територій союзників по НАТО. Мова йде в першу чергу про Гренландію. Цей законопроєкт висунули на противагу документу, який дозволяє Трампу "анексію Гренландії".