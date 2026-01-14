Трамп выдвинул Дании требование "убираться из Гренландии"

До этого Трамп выложил еще одно сообщение с требованиями передать Гренландию под контроль США. Теперь он заявил, что это якобы необходимо для строительства системы ПРО "Золотой купол". По его словам, если НАТО не будет действовать немедленно, стратегический остров могут захватить Россия или Китай.

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что на острове отвергают варианты присоединиться к Соединенным Штатам и предпочитают быть в союзе с Данией. В ответ Трамп разразился угрозами в адрес Нильсена, заявив, что у того "будут большие проблемы".

Впрочем, военного пути Белый дом пока избегает. Так, стало известно, что США могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.

В то же время в Сенате США представили законопроект, который запрещает военным американской армии оккупацию любых территорий союзников по НАТО. Речь идет в первую очередь о Гренландии. Этот законопроект выдвинули в противовес документу, который позволяет Трампу "аннексию Гренландии".