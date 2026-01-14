В Сенаті США хочуть заборонити армії окуповувати території союзників по НАТО, - FT
В Сенаті США представили законопроєкт, який забороняє військовим американської армії окупацію будь-яких територій союзників по НАТО. Мова йде в першу чергу про Гренландію, на яку "поклала око" адміністрація президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Законопроєкт забороняє Пентагону та Державному депарламтенту США використовувати державне фінансування, яке виділяє Конгрес, для "блокади, окупації, анексії, проведення військових операцій проти території держави-члена НАТО або іншого встановлення контролю над нею".
Автори документу - сенатор від Демократичної партії Джин Шахін та сенатор від Республіканської партії Ліза Мурковскі. Сам законопроєкт з'явився на тлі того, що сенатори від обох партій висловили стурбованість через бажання Трампа встановити контроль над Гренландією.
"Наші союзи НАТО - це те, що відрізняє Сполучені Штати від наших супротивників. Сама думка про те, що Америка використає наші величезні ресурси проти наших союзників, викликає глибоке занепокоєння і має бути повністю відхилена Конгресом у законодавчому порядку", - зазначила Мурковскі.
При цьому законодавча протидія зазіханням Трампа готується не тільки в Сенаті. В Палаті представників Конгресу США аналогічний законопроєкт внесла 12 січня двопартійна група на чолі з конгресменом від демократів Біллом Кітінгом.
Трамп та Гренландія
Нагадаємо, Трамп останнім часом почав частіше говорити про те, що він хотів би, щоб Гренландія увійшла до складу США, оскільки буцімто це необхідно "в межах захисту" від Росії та Китаю. При цьому Трамп зневажливо висловився про оборону Гренландії, заявивши, що це, мовляв, "дві собачих упряжки".
Після цього в конгресі трампісти моментально внесли законопроєкт про "анексію Гренландії". Але заяви Трампа викликали сильне обурення як в самій Гренландії, так і у Європі. НАТО готує варіанти захисту Гренландії від США.
Прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що на острові відкидають варіанти приєднатися до Сполучених Штатів та воліють бути в союзі з Данією. У відповідь Трамп вибухнув погрозами на адресу Нільсена, заявивши, що в того "будуть великі проблеми".