Війська, флот і авіація: Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню

У понеділок, 29 грудня, кілька підрозділів Східного командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) почали військові навчання під назвою "Місія правосуддя 2025". "Заходи" проходять навколо Тайваню.

Про це заявив спікер командування, полковник Ши Ї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на China Military і Bloomberg .

За його словами, Східне командування НВАК спрямовує сухопутні війська, військово-морський флот, військово-повітряні сили і ракетні війська до Тайванської протоки, а також до районів на північ, південний захід, південний схід і схід від острова Тайвань.

Він додав, що навчання будуть зосереджені на питаннях:

патрулювання;

забезпечення бойової готовності морської та повітряної оборони;

спільного завоювання всеосяжної переваги;

блокади ключових портів і районів;

а також всебічного стримування за межами архіпелагу.

"В умовах наближення суден і літаків до острова Тайвань з різних напрямків, війська різних родів військ проводять спільні штурми, щоб перевірити свої можливості в галузі спільних операцій", - сказав Ши Ї.

Полковник додав, що це "суворе попередження сепаратистським силам", які виступають за незалежність Тайваню. Крім того, це попередження зовнішньому втручанню, а також "законний і необхідний крок для захисту суверенітету і національної єдності Китаю".

В окремій заяві НВАК повідомила, що у вівторок з 08:00 до 18:00 проведе навчання з бойовою стрільбою в п'яти районах навколо Тайваню. Також там зазначили, що "будь-яким суднам або літакам", які не причетні до цих заходів, "рекомендується утриматися від входу" в район, де проходять навчання.

Bloomberg зазначає, що це перші великі навчання НВАК біля берегів Тайваню з квітня, коли протягом двох днів проводилися навчання для проведення блокади. Під час цих маневрів також було відпрацьовано імітаційні удари по умовних цілях, включно з портами та енергетичними об'єктами.

Варто додати, що Китай, як відомо, розглядає Тайвань як провінцію, що відкололася, яку потрібно взяти під свій контроль, до того ж за необхідності військовою силою. Це позиція Пекіна, яку Тайбей категорично заперечує.