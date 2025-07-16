Трамп висловив зацікавленість в українській зброї: Зеленський розповів, у якій саме

Президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість в українських бойових безпілотниках для американської армії. Натомість Україна потребує систем протиповітряної оборони. Тому інтереси щодо зброї є в обох сторін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського американському телеканалу Newsmax.
Президент розповів про свою телефонну розмову з Трампом та підтвердив, що обговорювалися питання створення "повітряного щита" над Україною.
"Ми говорили з президентом Трампом, і я сказав йому: "Я вас дуже прошу, обговорімо стратегічний повітряний щит для України". Йдеться не лише про системи Patriot, є багато інших речей. Ми багато чого виробляємо самі. Ми багато робимо для захисту нашого неба і наших людей", - сказав Зеленський.
Окрім того, додав президент України, Трамп несподівано висловив зацікавленість в українських безпілотниках. Американський лідер заявив, що США були б не проти купувати дрони українського виробництва.
"Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. І він мені відповів, що Америка хоче купувати безпілотники українського виробництва. Я думаю, що це взаємовигідна співпраця. Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", - зазначив Зеленський.
Як відомо, 14 липня, США і НАТО уклали угоду, за якою американське озброєння надходитиме Україні. Платити за це будуть європейські країни. Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.
Трамп під час спілкування з пресою 16 липня підтвердив, що перші ракети Patriot вже відвантажуються союзникам. Незабаром їх отримає Україна. Очікується, що Київ отримає американську зброю на 10 млрд доларів. Серед цього пакета буде щонайменше три батареї Patriot.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.