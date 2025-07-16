Трамп выразил заинтересованность в украинском оружии: Зеленский рассказал, в каком именно

Президент рассказал о своем телефонном разговоре с Трампом и подтвердил, что обсуждались вопросы создания "воздушного щита" над Украиной.

"Мы говорили с президентом Трампом, и я сказал ему: "Я вас очень прошу, давайте обсудим стратегический воздушный щит для Украины". Речь идет не только о системах Patriot, есть много других вещей. Мы многое производим сами. Мы много делаем для защиты нашего неба и наших людей", - сказал Зеленский.

Кроме того, добавил президент Украины, Трамп неожиданно выразил заинтересованность в украинских беспилотниках. Американский лидер заявил, что США были бы не против покупать дроны украинского производства.

"Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. И он мне ответил, что Америка хочет покупать беспилотники украинского производства. Я думаю, что это взаимовыгодное сотрудничество. Я очень хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно", - отметил Зеленский.