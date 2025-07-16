Трамп выразил заинтересованность в украинском оружии: Зеленский рассказал, в каком именно

Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в украинских боевых беспилотниках для американской армии. Зато Украина нуждается в системах противовоздушной обороны. Поэтому интересы по оружию есть у обеих сторон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому телеканалу Newsmax.
Президент рассказал о своем телефонном разговоре с Трампом и подтвердил, что обсуждались вопросы создания "воздушного щита" над Украиной.
"Мы говорили с президентом Трампом, и я сказал ему: "Я вас очень прошу, давайте обсудим стратегический воздушный щит для Украины". Речь идет не только о системах Patriot, есть много других вещей. Мы многое производим сами. Мы много делаем для защиты нашего неба и наших людей", - сказал Зеленский.
Кроме того, добавил президент Украины, Трамп неожиданно выразил заинтересованность в украинских беспилотниках. Американский лидер заявил, что США были бы не против покупать дроны украинского производства.
"Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. И он мне ответил, что Америка хочет покупать беспилотники украинского производства. Я думаю, что это взаимовыгодное сотрудничество. Я очень хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно", - отметил Зеленский.
Как известно, 14 июля, США и НАТО заключили соглашение, по которому американское вооружение будет поступать Украине. Платить за это будут европейские страны. Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.
Трамп во время общения с прессой 16 июля подтвердил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам. Вскоре их получит Украина. Ожидается, что Киев получит американское оружие на 10 млрд долларов. Среди этого пакета будет по меньшей мере три батареи Patriot.
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