Трамп відповів, чи допоможе візит британських монархів налагодити відносини зі Стармером

02:28 01.05.2026 Пт
Король Британії Чарльз III і королева Камілла днями відвідали США на тлі напруженості між країнами
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не знає, чи допоможе державний візит короля Чарльза III поліпшити його відносини з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Читайте також: Британія в небезпеці: екс-генсек НАТО різко висловився про політику Стармер

"Я вважаю, що він був фантастичним. Це була блискуча промова. Вона була виголошена чудово, з тим прекрасним акцентом, який у нього є. І всі… він отримав овації. І я вважаю, що це було фантастично в усіх відношеннях". - сказав Трамп про короля Чарльза.

Також лідер США натякнув, що він може переглянути минулорічну торговельну угоду і запропонувати Лондону найгірші умови на тлі свого розчарування тим, що, на його думку, Велика Британія не надала достатньої підтримки його війні з Іраном.

Президент США від самого початку війни в Ірані спрямував хвилю критики на Велику Британію і Стармера за початкове рішення не надавати американським літакам доступ на авіабази Дієго-Гарсія і Ферфорд для нанесення ударів по Ірану.

Нещодавно Стармер заявив, що не збирається поступатися американському президенту в питанні війни в Ірані, незважаючи на натяки на можливу зміну торговельної угоди між країнами.

Трамп кликав на допомогу

Як відомо, президент США Дональд Трамп закликав країни Європи допомогти йому у війні проти Ірану, надавши місце для авіабаз, а також відправити кораблі в Ормузьку протоку.

Однак союзники по НАТО в Європі відмовили Трампу, що викликало напруженість між країнами і заяви зі Штатів щодо виходу з Альянсу.

Вищий чиновник НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне розповів нещодавно, чи витримає блок у разі відходу Америки.

Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
