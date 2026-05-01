Трамп відповів, чи допоможе візит британських монархів налагодити відносини зі Стармером

"Я вважаю, що він був фантастичним. Це була блискуча промова. Вона була виголошена чудово, з тим прекрасним акцентом, який у нього є. І всі… він отримав овації. І я вважаю, що це було фантастично в усіх відношеннях". - сказав Трамп про короля Чарльза.

Також лідер США натякнув, що він може переглянути минулорічну торговельну угоду і запропонувати Лондону найгірші умови на тлі свого розчарування тим, що, на його думку, Велика Британія не надала достатньої підтримки його війні з Іраном.

Президент США від самого початку війни в Ірані спрямував хвилю критики на Велику Британію і Стармера за початкове рішення не надавати американським літакам доступ на авіабази Дієго-Гарсія і Ферфорд для нанесення ударів по Ірану.

Нещодавно Стармер заявив, що не збирається поступатися американському президенту в питанні війни в Ірані, незважаючи на натяки на можливу зміну торговельної угоди між країнами.