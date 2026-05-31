Трамп вирішив переписати майже готову угоду з Іраном, - Axios

Переговори між США та Іраном наблизилися до фіналу, однак американський президент Дональд Трамп вирішив переглянути окремі положення майбутньої угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами високопосадовця адміністрації та другого джерела, обізнаного з цим питанням, Трамп висунув нові вимоги після ознайомлення з проєктом домовленостей, якого американські представники досягли під час контактів з іранською стороною.

Як зазначили два американських чиновники, президент прагне укласти угоду найближчим часом, однак хоче зробити її жорсткішою в кількох принципових для себе питаннях.

За словами співрозмовників Axios, найбільше зауважень у президента США викликали положення щодо іранської ядерної програми.

Нинішній проєкт документа передбачає зобов'язання Ірану не створювати ядерну зброю, а також відкриває 60-денний період для переговорів щодо обмеження ядерної діяльності Тегерана та можливого пом'якшення американських санкцій.

Одним із ключових пунктів має стати питання запасів збагаченого урану та подальших обмежень на його виробництво.

"Це більше стосується деталей щодо того, як США отримують матеріал і в які терміни", - заявив високопосадовець адміністрації, маючи на увазі збагачений уран.

Крім того, президент США запропонував переглянути деякі формулювання, що стосуються судноплавства через Ормузьку протоку.

Попри додаткові вимоги Вашингтона, в адміністрації США вважають, що угода залишається близькою до завершення.

Один із високопосадовців Білого дому заявив, що американська сторона готова зачекати стільки, скільки буде потрібно, аби отримати документ, який відповідатиме всім вимогам президента.

За словами джерел, іранській стороні знадобиться кілька днів для підготовки відповіді на нові пропозиції.