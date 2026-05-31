Трамп решил переписать почти готовое соглашение с Ираном, - Axios

Переговоры между США и Ираном приблизились к финалу, однако американский президент Дональд Трамп решил пересмотреть отдельные положения будущего соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам высокопоставленного чиновника администрации и второго источника, знакомого с этим вопросом, Трамп выдвинул новые требования после ознакомления с проектом договоренностей, которого американские представители достигли во время контактов с иранской стороной.

Как отметили два американских чиновника, президент стремится заключить соглашение в ближайшее время, однако хочет сделать его более жестким в нескольких принципиальных для себя вопросах.

По словам собеседников Axios, больше всего замечаний у президента США вызвали положения по иранской ядерной программе.

Нынешний проект документа предусматривает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие, а также открывает 60-дневный период для переговоров по ограничению ядерной деятельности Тегерана и возможного смягчения американских санкций.

Одним из ключевых пунктов должен стать вопрос запасов обогащенного урана и дальнейших ограничений на его производство.

"Это больше касается деталей относительно того, как США получают материал и в какие сроки", - заявил высокопоставленный чиновник администрации, имея в виду обогащенный уран.

Кроме того, президент США предложил пересмотреть некоторые формулировки, касающиеся судоходства через Ормузский пролив.

Несмотря на дополнительные требования Вашингтона, в администрации США считают, что соглашение остается близким к завершению.

Один из высокопоставленных чиновников Белого дома заявил, что американская сторона готова подождать столько, сколько потребуется, чтобы получить документ, который будет отвечать всем требованиям президента.

По словам источников, иранской стороне понадобится несколько дней для подготовки ответа на новые предложения.