Трамп висунув Ірану ультиматум з чотирьох пунктів

18:36 29.05.2026 Пт
3 хв
Трамп назвав жорсткі умови, за яких заблоковані кораблі зможуть вийти з протоки
aimg Сергій Козачук
Трамп висунув Ірану ультиматум з чотирьох пунктів Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
США висунули Ірану ультиматум, виконання якого є умовою для повного зняття безпрецедентної морської блокади та відкриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа у Truth Social.

Читайте також: Трамп назвав межу, після якої США знову доведеться атакувати Іран

Американський лідер наголосив, що за умови остаточної відмови Тегерана від ядерних амбіцій, Ормузьку протоку буде негайно відкрито для необмеженого судноплавства в обох напрямках без жодних зборів.

"Кораблі, що опинилися в протоці через нашу дивовижну та безпрецедентну морську блокаду, яка тепер буде знята, можуть розпочати процес "повернення додому"!", - написав Трамп.

Повна відмова від ядерної зброї

Першою та ключовою умовою ультиматуму є остаточна згода Тегерана з тим, що країна ніколи не матиме ядерної зброї або бомби. Цей пункт є базовим для відновлення безпеки у регіоні та припинення дії військових обмежень з боку США.

Негайне розмінування Ормузької протоки

Іран зобов'язаний негайно завершити процес усунення та підриву всіх водяних мін, які залишилися у протоці після попереднього загострення. Безпека цивільного судноплавства та вільний прохід торговельних суден є головним критерієм зняття обмежень.

Ліквідація залишків ядерної інфраструктури

Сполучені Штати разом із Китаєм, Іраном та МАГАТЕ спільно викопають та остаточно ліквідують збагачений матеріал ("ядерний пил"). Йдеться про об'єкти, які були поховані під завалами внаслідок американського бомбардування іранської інфраструктури 11 місяців тому.

"Збагачений матеріал, який іноді називають "ядерним пилом", що похований глибоко під землею, а на його вершині практично обвалилися гори, спричинені нашим потужним бомбардувальником B2 11 місяців тому, буде викопаний Сполученими Штатами і знищений", - наголосив очільник Білого дому.

Замороження будь-яких фінансових транзакцій

Четвертим пунктом домовленостей передбачено повне призупинення будь-якого обміну коштами між сторонами. Фінансове замороження діятиме до подальшого спеціального повідомлення Білого дому.

Наразі президент США вирушив до ситуаційної кімнати для ухвалення фінального рішення.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що невигідна для Вашингтона угода з Тегераном стане тією межею, після якої американська армія знову відновить військові атаки проти Ірану.

Попри те, що Трамп назвав іранських представників хитрішими та чудовими переговірниками, він наголосив, що всі козирі залишаються в руках США через попередню військову перемогу над ними.

Водночас Вашингтон і Тегеран раніше узгодили проєкт меморандуму, за яким США та Іран домовилися про 60-денне перемир'я для запуску подальших переговорів щодо ядерної програми. Утім, цей рамковий документ досі не набув чинності, оскільки Дональд Трамп не надав йому свого остаточного політичного схвалення.

На тлі новин про складний переговорний процес та погіршення надій на підписання фінальної угоди щодо продовження перемир'я світові ринки відреагували миттєво. Зокрема, у п'ятницю, 29 травня, ціни на нафту знову опустилися, продемонструвавши загальне тижневе падіння на рівні 8%.

Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Ормузька протока
