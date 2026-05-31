ua en ru
Нд, 31 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США вдарили по судну, що порушувало блокаду Ірану в Оманській затоці

05:54 31.05.2026 Нд
2 хв
Що сталося з кораблем після влучання американської ракети?
aimg Катерина Коваль
США вдарили по судну, що порушувало блокаду Ірану в Оманській затоці Фото: військовий США з ракетою Hellfire (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

США випустили ракету Hellfire по торговому судну в Оманській затоці - екіпаж проігнорував понад 20 попереджень і продовжував рухатися до Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CENTCOM.

Читайте також: Глава Пентагону: будь-яка угода з Іраном "буде вигідною"

Що сталося

Сили США зафіксували рух судна M/V Lian Star під прапором Гамбії в міжнародних водах Оманської затоки у напрямку іранського порту. Екіпажу надіслали понад 20 попереджень з вимогою змінити курс — усі були проігноровані.

Після цього американський літак випустив ракету Hellfire по машинному відділенню судна. Двигун виведено з ладу, судно зупинилось і більше не рухається до Ірану.

Масштаб операції

За даними CENTCOM, із початку дії блокади американські сили:

  • вивели з ладу 5 комерційних суден;
  • перенаправили 116 суден для повного дотримання блокадного режиму.

Блокада діє на тлі чинного перемир'я між США та Іраном.

За даними ЗМІ, сторони нібито узгодили рамкову угоду про 60-денне перемир'я з відкриттям Ормузької протоки та переговорами щодо ядерної програми, однак чи схвалив її Трамп, досі невідомо.

Паралельно президент США посилює тиск: він назвав межу, після якої США відновлять удари по Ірану, а також висунув Тегерану ультиматум із чотирьох пунктів - відкриття протоки він пов'язує з повною відмовою Ірану від ядерних амбіцій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Ормузька протока
Новини
Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
Аналітика
"Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві