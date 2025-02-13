Трамп вимагатиме від ЄС оплатити відновлення України та розмістити миротворців, - FT

Європейські чиновники побоюються, що їм доведеться нести витрати на післявоєнну безпеку і реконструкцію, оскільки їх виключили з мирних переговорів між США і Росією щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише видання, кілька високопоставлених європейських чиновників повідомили Financial Times про свої очікування щодо заяви президента США Дональда Трампа. Вони вважають, що він вимагатиме від Європи фінансувати відновлення України та розміщувати там війська для підтримки миру без участі США.

"Американці не бачать ролі Європи у великих геополітичних питаннях, пов'язаних з війною. Це буде справжнім випробуванням єдності. Трамп розглядає нас як гроші. І, відверто кажучи, ми не маємо чіткого уявлення про те, як виглядатиме наше місце за столом переговорів в обмін на ці гроші", - сказав один високопосадовець ЄС.

Дзвінки Трампа до Путіна та Зеленського

Вчора стало відомо, що Трамп телефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Під час розмови вони обговорили низку тем, зокрема, і війну в Україні.

Також вчора Трамп подзвонив українському президенту Володимиру Зеленському. Під час розмови вони обговорювали війну.